NORMA Group Aktie
Marktkap. 584,36 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Norma Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro belassen. Es sei positiv, dass nun Klarheit hinsichtlich des Verkaufs der Wassermanagement-Sparte bestehe, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Verkaufserlös schätzt der Experte als fair ein. Mit dem aus seiner Sicht sinnvollen Fokus auf Entschuldung werde aber zu wenig Geld für künftige Übernahmen eingeplant./rob/niw/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Kaufen
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
16,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
15,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NORMA Group SE
|18:06
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|09:51
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|18:06
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|09:51
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|18:06
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|09:51
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|07.07.20
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|29.04.20
|NORMA Group Reduce
|HSBC
|15.10.19
|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|23.08.19
|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|26.06.19
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG