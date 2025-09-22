KRONES Aktie
Marktkap. 3,84 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 195 auf 176 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Wachstumsunsicherheit mit Blick auf 2026 erhöht, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Er passte seine Schätzungen entsprechend an. Jeden Kursrückschlag sieht der Experte aber als gute Einstiegschance./rob/ag/jha/
