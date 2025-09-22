Warburg Research

KRONES Buy

10:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 195 auf 176 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Wachstumsunsicherheit mit Blick auf 2026 erhöht, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Er passte seine Schätzungen entsprechend an. Jeden Kursrückschlag sieht der Experte aber als gute Einstiegschance./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

