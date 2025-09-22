Orsted Aktie
Marktkap. 18,65 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Symbol DOGEF
Orsted Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 dänischen Kronen belassen. Das Urteil eines US-Gerichts, wonach der Windparkbetreiber die Arbeiten an seinem fast fertiggestellten Windpark vor der Küste Rhode Islands trotz eines Rechtsstreits mit der US-Regierung wieder aufnehmen darf, sei kurzfristig positiv, aber keine endgültige Lösung, schrieb Mark Freshney in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Orsted
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
155,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
110,80 DKK
|Abst. Kursziel*:
39,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
110,80 DKK
|Abst. Kursziel aktuell:
39,89%
|
Analyst Name:
Mark Freshney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
219,60 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
