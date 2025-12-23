DAX25.375 -0,1%Est506.023 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +1,9%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1670 ±0,0%Öl64,67 +0,6%Gold4.590 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex, UBS im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar
TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor
Windpark

Orsted-Aktie profitiert: US-Gericht hebt Baustopp für Großprojekt auf

13.01.26 09:33 Uhr
Orsted-Aktie profitiert: Juristischer Sieg sichert Milliardenprojekt in den USA | finanzen.net

Der dänische Windparkbetreiber Orsted hat im Streit mit der US-Regierung um den Stopp eines Projektes einen wichtigen Sieg vor einem US-Gericht errungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Orsted
17,85 EUR 0,86 EUR 5,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So kann Orsted die Entwicklung seines Windparks Revolution Wind vor der Küste von Rhode Island wieder aufnehmen, urteilte US-Distrikt-Richter Royce C. Lamberth am Montag in Washington. Das Windparkprojekt, das Hunderttausende von Haushalten in Rhode Island und Connecticut mit Strom versorgen soll, würde "irreparablen Schaden nehmen", wenn die Arbeiten während des Rechtsstreits nicht fortgesetzt werden dürften, so der Richter. Der Windpark ist zu 90 Prozent fertiggestellt.

Wer­bung

Am 22. Dezember hatte das US-Innenministerium unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken eine 90-tägige Aussetzung von fünf Windparkprojekten an der Ostküste angeordnet. Dies löste mehrere Rechtsstreitigkeiten aus. US-Präsident Donald Trump gilt als entschiedener Windkraftgegner und setzt auf fossile Brennstoffe.

Im dänischen Handel gewinnt die Orsted-Aktie zwischenzeitlich 4,81 Prozent auf 133,80 DKK.

/nas

WASHINGTON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Orsted

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Orsted

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orsted

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Orsted

DatumRatingAnalyst
09:36Orsted HoldJefferies & Company Inc.
23.12.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025Orsted BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Orsted BuyUBS AG
05.09.2025Orsted NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Orsted BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Orsted BuyUBS AG
28.08.2025Orsted BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2025Orsted BuyUBS AG
06.01.2025Orsted BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:36Orsted HoldJefferies & Company Inc.
23.12.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
05.09.2025Orsted NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Orsted Sector PerformRBC Capital Markets
05.09.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Orsted VerkaufenDZ BANK
09.02.2024Orsted VerkaufenDZ BANK
18.01.2023Orsted UnderweightBarclays Capital
02.02.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Orsted nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen