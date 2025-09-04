DAX 23.829 +0,3%ESt50 5.357 +0,2%Top 10 Crypto 15,80 +2,7%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 96.118 +1,2%Euro 1,1689 +0,3%Öl 66,94 +0,1%Gold 3.551 +0,1%
DroneShield-Aktie unter Druck: Drohnenabwehr-Spezialist leidet unter Gewinnmitnahmen
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Orsted Aktie

Orsted Aktien-Sparplan
27,51 EUR +0,40 EUR +1,48 %
STU
199,00 DKK +1,35 DKK +0,68 %
CPH
Marktkap. 11,13 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH

ISIN DK0060094928

Symbol DOGEF

Jefferies & Company Inc.

Orsted Hold

10:51 Uhr
Orsted Hold
Orsted
27,51 EUR 0,40 EUR 1,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 dänischen Kronen belassen. Als leicht negativ wertet Analyst Ahmed Farman am Freitag das leicht gekappte operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2025. Es entspreche etwa einem Prozent der gegenwärtigen Marktkapitalisierung der Dänen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Orsted Hold

Unternehmen:
Orsted		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,99 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
199,00 DKK		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

