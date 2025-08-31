DAX24.002 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1724 +0,3%Öl68,20 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Kapitalerhöhung

Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme

01.09.25 11:03 Uhr
Orsted-Aktie legt zu: Equinor stützt Orsted mit frischem Kapital | finanzen.net

Der kriselnde Windparkbetreiber Orsted kann bei seiner Kapitalerhöhung auf die Unterstützung seines Großaktionärs Equinor bauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equinor
21,22 EUR 0,01 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
26,61 EUR 0,50 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der norwegische Öl- und Gaskonzern Equinor will neue Aktien für sechs Milliarden dänische Kronen (804 Mio Euro) zeichnen und damit seine Beteiligung von zehn Prozent an Orsted aufrechterhalten, wie er am Montag in Stavanger mitteilte. Orsted hatte am 11. August eine Kapitalerhöhung über 60 Milliarden dänische Kronen angekündigt. Auch Orsteds Mehrheitsaktionär, der dänische Staat, unterstützt den Schritt.

Bei Orsted war zuletzt der Teilverkauf des Windparks "Sunrise" geplatzt. Zudem verhängte die US-Regierung einen Baustopp für das bereits weit fortgeschrittene Windkraftprojekt "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island, das Orsted zusammen mit einer Infrastruktur-Tochter des US-Finanzriesen BlackRock baut. Die verantwortliche Behörde begründete den Baustopp mit neu aufgetretenen "Bedenken".

Orsted hatte vergangene Woche erklärt, das Projekt habe von allen beteiligten Stellen eine vollständige Zulassung. Der Bau des Projekts sei zu 80 Prozent abgeschlossen. Alle Fundamente seien fertig, 45 von 65 Turbinen seien bereits installiert. Der Konzern befinde sich im Dialog mit den zuständigen Behörden, um den Bau wieder so rasch wie möglich aufnehmen zu können.

Orsted baut und betreibt Wind- und Solarparks und finanziert diese durch Teilverkäufe. US-Präsident Trump ist ein entschiedener Windkraftgegner, der stattdessen auf die verstärkte Förderung von Öl und Gas setzt. Trump hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die die Windindustrie in Bedrängnis bringen.

Die Orsted-Aktie notiert an der Börse in Dänemark zeitweise 2,36 Prozent stärker bei 197,70 DKK.

/stw/stk

STAVANGER/FREDERICIA (dpa-AFX)

Nachrichten zu Orsted

DatumMeistgelesen
Analysen zu Orsted

DatumRatingAnalyst
28.08.2025Orsted BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Orsted VerkaufenDZ BANK
20.05.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025Orsted HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
