DAX24.107 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,46 +1,3%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,70 +0,6%Gold3.362 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen letztlich in Grün -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne
Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
'Notwendiger Schritt'

Orsted-Aktien brechen wegen Kapitalerhöhung ein

11.08.25 11:36 Uhr
Orsted-Aktien im Sturzflug: Kapitalerhöhung sorgt für deutlichen Kursrückgang | finanzen.net

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Begrenzung des Ausbaus der Windkraft auf See bringt den dänischen Energiekonzern Orsted in finanzielle Bedrängnis.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equinor
20,90 EUR -0,48 EUR -2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
29,97 EUR -10,03 EUR -25,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen blies einen geplanten Teilverkauf seines US-Windparkprojektes "Sunrise" vor der Küste New Yorks ab. Dies führt zu einer massiven Finanzierungslücke. Stattdessen will Orsted nun über eine Kapitalerhöhung bis zu 60 Milliarden dänische Kronen (rund 8 Mrd Euro) frisches Geld einsammeln, wie der Konzern am Montag in Fredericia mitteilte. Aktionäre erhielten Bezugsrechte in Höhe ihres Anteils. Der dänische Staat als Mehrheitsaktionär unterstütze die Kapitalerhöhung, hieß es. Nicht gezeichnete Aktien würden von der Bank Morgan Stanley übernommen.

Wer­bung

Eine außerordentliche Hauptversammlung soll am 5. September über die Kapitalerhöhung entscheiden. Die Orsted-Aktie rutschte zu Wochenbeginn auf ein Rekordtief bei 219,70 DKK, später sackt sie noch um 27,93 Prozent auf 222,40 DKK ab. Analysten sehen den Schritt als schmerzhaften, aber "notwendigen Schritt" für das angeschlagene Unternehmen an. Das frische Geld könnte den Dänen bei ihren Sanierungsbemühungen etwas Luft verschaffen.

Die Nachricht komme wegen der sich verschlechternden Bilanz von Orsted nicht "völlig überraschend", schrieb Analystin Jenny Ping von der US-Bank Citigroup. Schon eine Kapitalerhöhung um 5 Milliarden Euro hätte ausgereicht, um den Finanzierungsbedarf des Unternehmens zu decken und Luft für weitere Maßnahmen zu schaffen, schätzt sie.

Orsted baut und betreibt Wind- und Solarparks und finanziert diese durch Teilverkäufe. Trump gilt als Windkraftgegner, das Unternehmen sieht sich daher eigenen Angaben zufolge nicht mehr in der Lage, die benötigten Mittel durch die Anteilsverkäufe zu erzielen.

Wer­bung

Trump hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, welche die Windindustrie in Bedrängnis bringen. In den ersten Tagen seiner Präsidentschaft stoppte er die Genehmigung neuer Projekte. Anschließend versuchte er kurzzeitig, die Genehmigung für ein bereits von einem anderen Projektentwickler bebautes Gelände zu widerrufen. Und sein wichtigstes Steuer- und Ausgabengesetz strich Steuergutschriften, die der Branche zugutekamen.

Das Unternehmen teilte zudem mit, den Verkauf seines europäischen Geschäfts mit Windparks an Land (Onshore) in die Wege geleitet zu haben. Orsted erwartet, in den Jahren 2025 und 2026 durch Veräußerungen mehr als 35 Milliarden dänische Kronen einzunehmen.

Zudem legte der Konzern Zahlen für das erste Halbjahr vor. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um zehn Prozent auf 15,5 Milliarden Kronen. Im zweiten Quartal kletterte der operative Gewinn allerdings nur leicht. Die Jahresprognose wurde bestätigt. An der geplanten Investitionssumme hält das Unternehmen fest.

/nas/mne/men

FREDERICIA (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Equinor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Equinor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orsted

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Orsted

DatumRatingAnalyst
20.05.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025Orsted HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2025Orsted BuyUBS AG
21.01.2025Orsted NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.01.2025Orsted BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2025Orsted BuyUBS AG
06.01.2025Orsted BuyUBS AG
22.10.2024Orsted OutperformBernstein Research
13.06.2024Orsted OutperformBernstein Research
01.03.2024Orsted BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.05.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025Orsted HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2025Orsted NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2024Orsted Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2024Orsted HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2024Orsted VerkaufenDZ BANK
18.01.2023Orsted UnderweightBarclays Capital
02.02.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.
03.11.2021Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Orsted nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen