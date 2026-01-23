DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -3,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin73.693 -2,2%Euro1,1843 +0,2%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

25.01.26 19:43 Uhr
Bei einem frühen Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 24.01.2023 zu einem Wert von 0,9557 USD gehandelt. Bei einem POL-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.046,37 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 24.01.2026 auf 0,1258 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 86,84 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0,1004 USD. Bei 0,4340 USD erreichte der Coin am 26.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com