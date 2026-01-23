DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -3,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin72.668 -3,6%Euro1,1873 +0,4%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

25.01.26 20:43 Uhr
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.145,62 USD 7,23 USD 0,23%
Baumwolle
0,64 USD USD -0,11%
Bleipreis
1.992,00 USD 8,00 USD 0,40%
Dieselpreis Benzin
1,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
EEX Strompreis Phelix DE
90,59 EUR -0,84 EUR -0,92%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
5,28 USD USD
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.982,42 USD USD
Haferpreis
2,98 USD 0,01 USD 0,25%
Heizölpreis
64,19 USD USD
Holzpreis
593,00 USD -2,00 USD -0,34%
Kaffeepreis
3,51 USD 0,03 USD 0,92%
Kakaopreis
3.007,00 GBP -201,00 GBP -6,27%
Kohlepreis
98,95 USD 0,45 USD 0,46%
Kupferpreis
12.920,50 USD 288,50 USD 2,28%
Lebendrindpreis
2,35 USD USD 0,01%
Mageres Schwein Preis
0,88 USD USD 0,08%
Maispreis
4,31 USD USD 0,06%
Mastrindpreis
3,65 USD USD
Milchpreis
14,71 USD 0,02 USD 0,14%
Naphthapreis (European)
518,74 USD USD
Nickelpreis
18.630,00 USD 940,00 USD 5,31%
Ölpreis (Brent)
65,88 USD 1,48 USD 2,30%
Ölpreis (WTI)
61,07 USD USD
Orangensaftpreis
2,19 USD 0,01 USD 0,27%
Palladiumpreis
2.014,50 USD USD
Palmölpreis
4.121,00 MYR -20,00 MYR -0,48%
Platinpreis
2.776,00 USD USD
Rapspreis
481,00 EUR 4,75 EUR 1,00%
Reispreis
10,69 USD 0,04 USD 0,33%
Silberpreis
102,99 USD USD
Sojabohnenmehlpreis
300,10 USD 0,20 USD 0,07%
Sojabohnenölpreis
0,54 USD USD -0,11%
Sojabohnenpreis
10,68 USD USD -0,02%
Super Benzin
1,74 EUR -0,00 EUR -0,06%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
191,00 EUR 1,50 EUR 0,79%
Zinkpreis
3.221,00 USD 70,50 USD 2,24%
Zinnpreis
54.200,00 USD 2.900,00 USD 5,65%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,54%
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.982,42 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.982,42 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 102,99 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2.776,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:14 Uhr auf 2.776,00 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2.014,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:14 Uhr auf 2.014,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

