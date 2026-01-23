So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren

Einblick in die Performance

Bei einem frühen Worldcoin-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2,131 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 469,21 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 220,81 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.01.2026 auf 0,4706 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 77,92 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.01.2026 bei 0,4481 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.01.2025 erreicht und liegt bei 1,996 USD.

Redaktion finanzen.net