Orsted Aktie

17,86 EUR +0,65 EUR +3,78 %
STU
16,70 CHF +0,77 CHF +4,84 %
BRX
Marktkap. 23,06 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH

ISIN DK0060094928

Symbol DOGEF

Jefferies & Company Inc.

Orsted Hold

09:36 Uhr
Orsted Hold
Aktie in diesem Artikel
Orsted
17,86 EUR 0,65 EUR 3,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted nach einem Sieg vor einem US-Gericht im Streit mit der US-Regierung um den Stopp eines Windkraftprojektes auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Das sei positiv, auch wenn die jüngtse Kurserholung wohl schon einiges vorweg genommen habe, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Orsted Hold

Unternehmen:
Orsted		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,03 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
190,60 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Orsted

09:36 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
23.12.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Orsted Buy UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

