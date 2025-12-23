Orsted Aktie
Marktkap. 23,06 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Symbol DOGEF
Orsted Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted nach einem Sieg vor einem US-Gericht im Streit mit der US-Regierung um den Stopp eines Windkraftprojektes auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Das sei positiv, auch wenn die jüngtse Kurserholung wohl schon einiges vorweg genommen habe, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Orsted Hold
|Unternehmen:
Orsted
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
130,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,03 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
190,60 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
