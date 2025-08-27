DAX 24.046 -0,4%ESt50 5.393 +0,2%Top 10 Crypto 16,19 +1,2%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 96.977 +1,6%Euro 1,1639 +0,0%Öl 67,49 -0,5%Gold 3.393 -0,1%
Orsted Aktie

Orsted Aktien-Sparplan
25,90 EUR +0,31 EUR +1,21 %
STU
24,40 CHF +0,69 CHF +2,91 %
BRX
Marktkap. 10,66 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH

ISIN DK0060094928

Symbol DOGEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Orsted Buy

08:01 Uhr
Orsted Buy
Orsted
25,90 EUR 0,31 EUR 1,21%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Orsted zwar von 250 auf 225 dänischen Kronen gesenkt, die Papiere des dänischen Windkraftunternehmens aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Probleme im US-Geschäft mit Anlagen auf See seien mit der Ankündigung der Kapitalerhöhung Mitte des Monats offen zutage getreten, schrieb James Carmichael in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Seitdem habe sich die Situation mit gestoppten Projekten noch verschärft. Letztlich sieht der Experte aber in allen durchgespielten Szenarien die Investitionen bis 2027 nach der Kapitalspritze gesichert. Und der Value dürfte jegliche Unsicherheit übertrumpfen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Orsted Buy

Unternehmen:
Orsted		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
225,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,62 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Carmichael 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
207,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Orsted

08:01 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Orsted Verkaufen DZ BANK
20.05.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.25 Orsted Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

