Orsted Aktie
Marktkap. 21,67 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Symbol DOGEF
Orsted Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orsted nach einem Update für Analysten vor den Resultaten des dritten Quartals von 130 auf 140 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Windkraftkonzern sich mit einer Kapitalerhöhung mittlerweile frisches Geld besorgt und die Finanzlage verbessert habe, seien die Risiken gesunken, begründete James Carmichael in einer am Montag vorliegenden Studie die Kurszielerhöhung. Gleichwohl senkte er seine Gewinnerwartungen für das Unternehmen, da es für das dritte Quartal von Windgeschwindigkeiten etwas unter den Normalwerten gesprochen habe./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 09:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Orsted Buy
|Unternehmen:
Orsted
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
140,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,38 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
122,55 DKK
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Carmichael
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
202,60 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Orsted
|09:41
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|06.01.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Orsted Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.24
|Orsted Verkaufen
|DZ BANK
|18.01.23
|Orsted Underweight
|Barclays Capital
|02.02.22
|Orsted Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.22
|Orsted Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.