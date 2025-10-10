DAX 24.406 +0,7%ESt50 5.584 +1,0%MSCI World 4.241 +0,1%Top 10 Crypto 15,89 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.416 +0,1%Euro 1,1603 -0,1%Öl 63,71 +2,6%Gold 4.073 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Ottobock BCK222 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
PSI Software: Potenzial jetzt ausgereizt? PSI Software: Potenzial jetzt ausgereizt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Orsted Aktie

Kaufen
Verkaufen
Orsted Aktien-Sparplan
16,34 EUR -0,15 EUR -0,88 %
STU
122,55 DKK +3,55 DKK +2,98 %
CPH
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,67 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0NBLH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0060094928

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DOGEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Orsted Buy

09:41 Uhr
Orsted Buy
Aktie in diesem Artikel
Orsted
16,34 EUR -0,15 EUR -0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orsted nach einem Update für Analysten vor den Resultaten des dritten Quartals von 130 auf 140 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Windkraftkonzern sich mit einer Kapitalerhöhung mittlerweile frisches Geld besorgt und die Finanzlage verbessert habe, seien die Risiken gesunken, begründete James Carmichael in einer am Montag vorliegenden Studie die Kurszielerhöhung. Gleichwohl senkte er seine Gewinnerwartungen für das Unternehmen, da es für das dritte Quartal von Windgeschwindigkeiten etwas unter den Normalwerten gesprochen habe./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 09:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Orsted Buy

Unternehmen:
Orsted		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
140,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
122,55 DKK		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Carmichael 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,60 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Orsted

09:41 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Orsted Buy UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
05.09.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Orsted

dpa-afx Orsted-Aktie im Plus: Massiver Stellenabbau und Kostensenkungen geplant
finanzen.net Analysten sehen bei Orsted-Aktie Potenzial
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
dpa-afx Orsted will Arbeiten an US-Windpark nach Gerichtsurteil wieder aufnehmen
finanzen.net Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen
TraderFox Ørsted: US-Gericht kippt Baustopp für Windpark "Revolution Wind"!
finanzen.net Hot Stocks heute: Ørsted Einschätzung - Intel und NVIDA - Alchem und ThyssenKrupp Steel 
dpa-afx Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag
Business Times Orsted axes quarter of jobs, pivots to Europe after US setbacks under Trump
New York Times Orsted to Cut 25% of Staff as Prospects for Wind Power Diminish
reNEWS Orsted to cut 25% of workforce in global overhaul
EQS Group Ørsted adjusts organisation to strengthen competitiveness
reNEWS Orsted completes €8bn rights issue
EQS Group Notification of managers’ transactions
reNEWS Equinor lost $400m on Orsted shares in third quarter
reNEWS Orsted raises €7.9bn in rights issue
RSS Feed
Orsted zu myNews hinzufügen