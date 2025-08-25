DAX24.210 -0,3%ESt505.399 -0,8%Top 10 Crypto15,62 -1,5%Dow45.284 ±0,0%Nas21.421 -0,1%Bitcoin94.387 -0,5%Euro1,1656 +0,3%Öl67,89 -1,2%Gold3.373 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
PUMA 696960 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen starten stabil -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Valneva-Aktie dreht ins Plus: Kursrutsch bei Valneva nach FDA-Entscheidung setzt sich nicht fort Valneva-Aktie dreht ins Plus: Kursrutsch bei Valneva nach FDA-Entscheidung setzt sich nicht fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Bewertung bleibt

Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung

26.08.25 14:07 Uhr
Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst erwartet problematische Kapitalerhöhung bei Orsted | finanzen.net

Die Orsted-Aktie kann sich am Dienstag wieder etwas von ihrem Rekordtief entfernen, auf das sie zu Wochenbeginn infolge des verhängten Baustopps in den USA gefallen war.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Orsted
25,70 EUR 1,36 EUR 5,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
93,40 EUR 1,82 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
17,98 EUR 0,16 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Orsted-Aktie erholt sich nach Kurssturz etwas - auch Siemens Energy-Aktie wieder fester
• Analyst sieht mögliche weitere Probleme auf Orsted zukommen
• Kursziel des Analysten sieht kein Aufwärtspotenzial

Wer­bung


Die Aktie von Orsted zeigt sich am Dienstag an der dänischen Börse zeitweise 5,02 Prozent fester bei 188,10 DKK. Damit kann sie einen Teil der Verluste wieder wettmachen, die sie zu Wochenbeginn erlitten hatte. So war die Orsted-Aktie am Montag infolge eines von der US-Regierung verfügten totalen Baustopps für das bereits weit fortgeschrittene Windkraftprojekt "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island zeitweise auf ein Rekordtief von 173,40 DKK abgesackt. Aus dem Montagshandel war das Papier dann bei 179,10 DKK immer noch um 16,35 Prozent tiefer gegangen.

Auch andere Windanlagenbauer wurden zum Wochenauftakt in Mitleidenschaft gezogen, können sich am Dienstag aber ebenfalls wieder etwas erholen. So gewinnen Siemens Energy-Aktien via XETRA zeitweise 0,81 Prozent auf 92,42 Euro hinzu und Papiere von Vestas steigen in Kopenhagen zeitweise um 0,71 Prozent auf 133,80 DKK.

Analyst sieht für Kapitalerhöhung von Orsted schwierige Ausgangslage

Ebenfalls am Montag kündigte Orsted an, trotz des Baustopps an dem Plan für eine milliardenschweren Kapitalerhöhung festzuhalten. Man habe dafür weiterhin die Unterstützung des dänischen Staates als Mehrheitsaktionär, so das Unternehmen. Orsted will 60 Milliarden DKK aufnehmen, um eine Finanzierungsklücke zu schließen, die nach dem abgeblasenen Teilverkauf des US-Windparkprojektes "Sunrise" entstanden war. Laut einem Analysten ist die Ausgangslage dafür nun aber alles andere als gut.

Wer­bung

Den Dänen würden durch den Stopp des Offshore-Projekts "Revolution Wind" neue Abschreibungen drohen und die Ausgangslage vor der anstehenden Kapitalerhöhung um 60 Milliarden Kronen sei schwierig, schrieb Jefferies-Analyst Ahmed Farman laut "dpa-AFX" in einer aktuellen Studie. Nun sei entscheidend, ob noch ein Deal mit der US-Regierung zum Weiterbau erzielt werden könne, so wie es beim Projekt "Empire Wind" der Fall gewesen sei.

Der Analyst selbst scheint daher nun erst einmal abzuwarten: Er beließ sein Kursziel für die Orsted-Aktie weiterhin bei 190 DKK und die Einstufung auf "Hold". Damit wäre der Anteilsschein nach dem gestrigen Kurssturz nun in etwa fair bewertet.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Orsted

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Orsted

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen