Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 98,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,0 Prozent auf 98,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 99,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 916.446 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 110,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 12,03 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 184,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 85,88 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,75 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je Aktie aus.

