Siemens Energy Aktie
Marktkap. 77,03 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. In der gegenwärtigen Transformation der Energieerzeugung und -übertragung spiele Hochspannungs-Gleichstrom (HVDC) eine zunehmende Rolle, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Investmentbank. Die Technik erlaube eine effiziente Übertragung großer Strommengen über lange Distanzen. Die Nachfrage nach Ausrüstung für diese Energieform steige weltweit, auf den westlichen Märkten gebe es mit Hitachi, GE Vernova und Siemens Energy drei große Anbieter. Das Angebot sei knapp, Lieferzeiten für Ventile zur Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom etwa beliefen sich auf rund zehn Jahre. Allerdings dürften asiatische Anbieter aufholen, so die Prognose der Experten./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 21:07 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 21:09 / HKT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
99,52 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
91,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
