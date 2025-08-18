DAX 24.277 -0,6%ESt50 5.472 -0,2%Top 10 Crypto 15,60 +0,7%Dow 44.875 -0,1%Nas 21.085 -1,1%Bitcoin 97.265 +0,4%Euro 1,1653 +0,1%Öl 66,92 +1,5%Gold 3.343 +0,8%
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX letztlich im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess, Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Guess-Aktie +25%: Guess wird in Milliarden-Deal mit Authentic Brands und Mitgründern privat
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach
Siemens Energy Aktie

Marktkap. 77,03 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Neutral

17:06 Uhr
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
91,44 EUR -2,46 EUR -2,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. In der gegenwärtigen Transformation der Energieerzeugung und -übertragung spiele Hochspannungs-Gleichstrom (HVDC) eine zunehmende Rolle, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Investmentbank. Die Technik erlaube eine effiziente Übertragung großer Strommengen über lange Distanzen. Die Nachfrage nach Ausrüstung für diese Energieform steige weltweit, auf den westlichen Märkten gebe es mit Hitachi, GE Vernova und Siemens Energy drei große Anbieter. Das Angebot sei knapp, Lieferzeiten für Ventile zur Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom etwa beliefen sich auf rund zehn Jahre. Allerdings dürften asiatische Anbieter aufholen, so die Prognose der Experten./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 21:07 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 21:09 / HKT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
99,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
91,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

17:06 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

