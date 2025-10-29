DAX24.265 -0,1%Est505.715 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.304 +0,4%Euro1,1623 -0,2%Öl64,14 -0,5%Gold4.018 +2,0%
Siemens Energy-Investmentbeispiel

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

29.10.25 10:00 Uhr
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
104,90 EUR 1,25 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Siemens Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 537,634 Anteilen. Die gehaltenen Siemens Energy-Aktien wären am 28.10.2025 55.887,10 EUR wert, da der Schlussstand 103,95 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +458,87 Prozent.

Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 89,12 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Ein Siemens Energy-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

