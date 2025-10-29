DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Das Siemens Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 537,634 Anteilen. Die gehaltenen Siemens Energy-Aktien wären am 28.10.2025 55.887,10 EUR wert, da der Schlussstand 103,95 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +458,87 Prozent.
Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 89,12 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Ein Siemens Energy-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
