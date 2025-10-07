DAX 24.622 +0,1%ESt50 5.652 +0,0%MSCI World 4.352 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.865 -1,2%Euro 1,1615 -0,1%Öl 66,48 +0,6%Gold 4.031 -0,2%
Siemens Energy Aktie

Marktkap. 89,93 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
RBC Capital Markets

Siemens Energy Outperform

08:46 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
109,10 EUR 0,95 EUR 0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy mit "Outperform" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Investitionszyklus des Energietechnikkonzerns in Gas- und Energieübertragungsnetze habe den Scheitelpunkt erreicht, schrieb Colin Moody in seiner am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er traut Siemens Energy von 2026 bis 2030 deutlich höhere Wachstumsraten beim organischen Umsatz sowie beim Ergebnis (Ebita) zu als der europäischen Elektrobranche. Kurzfristig dürfte sich der Kapitalmarkttag im November als Kurstreiber erweisen. Die mittelfristigen Aussichten würden ungeachtet bestehender Geschäftszyklus-Risiken vom Auftragsbestand und einem strukturell verbesserten Branchenumfeld gestützt. Dazu bleibe die Bewertung günstig./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
108,45 €		 Abst. Kursziel*:
19,87%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
109,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,16%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:46 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Zahlen im November Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX verbucht Gewinne
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kursplus
HSBC Siemens Energy - Auf dem Sprung?
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
