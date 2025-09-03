Bernstein Research

Siemens Energy Underperform

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green sieht damit in seiner Zusammenfassung der aktuellen Gemengelage vom Mittwochnachmittag weiter enorme Kursrisiken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:00 / UTC

