Siemens Energy Aktie
Marktkap. 67,15 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green sieht damit in seiner Zusammenfassung der aktuellen Gemengelage vom Mittwochnachmittag weiter enorme Kursrisiken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Underperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
84,04 €
|Abst. Kursziel*:
-55,97%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
87,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-57,79%
|
Analyst Name:
Nicholas Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
