ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 115 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy - wegen des von ihm angenommenen neuen mittelfristigen Margenziels von mindestens 15 Prozent - sowie Prysmian, Alstom und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|22.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen