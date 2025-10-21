Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag leichter

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 101,60 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 101,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 101,55 EUR. Bei 101,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.592 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 110,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 34,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 192,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,559 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 06.08.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie.

