Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Montagvormittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 103,20 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 103,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 103,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 83.679 Stück.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,55 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (34,70 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 66,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,559 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,50 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,61 EUR je Aktie.

