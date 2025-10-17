DAX23.855 -1,7%Est505.602 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,91 -0,2%Gold4.311 -0,4%
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag auf rotem Terrain

17.10.25 12:04 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 100,05 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,0 Prozent auf 100,05 EUR ab. Bei 100,05 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,95 EUR. Bisher wurden heute 478.354 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,55 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 9,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 34,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,559 EUR. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 86,50 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

