Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens Energy

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 105,45 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 105,45 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 103,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 420.136 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 110,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,84 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2024 auf bis zu 34,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 67,10 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,559 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,50 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

