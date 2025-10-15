Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 105,60 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 105,60 EUR ab. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,45 EUR nach. Bei 105,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 697.300 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 110,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,60 Prozent.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,564 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 86,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,61 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

