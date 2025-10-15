Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 105,55 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 105,55 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 104,75 EUR. Bei 105,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.281 Siemens Energy-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 110,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,74 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,16 EUR. Mit einem Kursverlust von 68,58 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,564 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,50 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 06.08.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

