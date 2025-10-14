DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.550 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,18 -1,9%Gold4.129 +0,5%
Blick auf Siemens Energy-Kurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Nachmittag

14.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 104,75 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
106,15 EUR -2,30 EUR -2,12%
Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 104,75 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 100,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.447.997 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 110,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 5,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2024 Kursverluste bis auf 33,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 68,34 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,564 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,61 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
12:26Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
