Siemens Energy Aktie
Marktkap. 85,24 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel erhöhte am Mittwoch seine Schätzung und honorierte damit die besseren Aussichten für das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See. Zudem laufe das Geschäft im Bereich Gas and Power weiter gut, schrieb er und passte seine Bewertung an die Branche an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
124,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
102,70 €
|Abst. Kursziel*:
20,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
109,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
|
Analyst Name:
Ajay Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:21
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.