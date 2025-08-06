Siemens Energy Aktie
Marktkap. 77,68 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Quartalszahlen von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Kennziffern des Energietechnikkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die kommenden drei Jahre um bis zu drei Prozent erhöht, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
95,08 €
|Abst. Kursziel*:
15,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
98,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,34%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|14:16
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14:16
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14:16
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|13.06.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|19.05.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.07.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.