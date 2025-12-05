AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Energy mit Rekord, auch Siemens stark - BofA-Note
(neu: Schlusskurse)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Bank of America (BofA) für 2026 im europäischen Investitionsgüterbereich. Damit bestätigte Analyst Benjamin Heelan am Freitag seinen JPMorgan-Kollegen, der tags zuvor bereits großen Optimismus verbreitet hatte.
Die Aktien bleiben entsprechend gefragt: Siemens Energy setzten ihre Rekordrally mit einer neuen Bestmarke bei 120,45 Euro fort. Letztlich gaben sie die Gewinne aber wieder ab. Ihr Jahresplus liegt - getrieben vom immensen Strombedarf hinter dem Künstliche-Intelligenz-Boom - aber bei gut 132 Prozent.
Und geht es nach dem BofA-Experten Heelan, sind noch 170 Euro drin. Phil Buller von JPMorgan hatte tags zuvor 160 Euro angesetzt. Siemens Energy profitiert laut Heelan neben den KI-Rechenzentren auch von den Themen Energiesicherheit und Elektrifizierung.
Siemens-Aktien gewannen am Freitag 1,4 Prozent auf 233,45 Euro. Sie schlossen über ihrer 100-Tage-Linie, an der sie am Vortag noch stockten. Dabei sehen Heelan und Buller auch hier mit Zielen von 280 und 300 Euro noch viel Luft./ag/niw/mis
