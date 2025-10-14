Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 104,15 EUR abwärts.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 104,15 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 103,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 131.212 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,55 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Mit einem Zuwachs von 6,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,564 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

