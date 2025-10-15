EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.10 Uhr 8 Ticks höher bei 129,83 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,7 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,85, das -tief bei 129,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 15.000 Kontrakte. Die nächsten Hürden liegen laut Helaba bei den Juni- und Juli-Hochs des Dezember-Kontrakts und damit bei 130,27 und 130,80. Erste Unterstützungen sieht das Haus bei 128,92 und 128,64/68.

