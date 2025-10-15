DAX24.307 +0,3%Est505.635 +1,5%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1637 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.216 +1,8%
EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher

15.10.25 08:14 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.10 Uhr 8 Ticks höher bei 129,83 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,7 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,85, das -tief bei 129,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 15.000 Kontrakte. Die nächsten Hürden liegen laut Helaba bei den Juni- und Juli-Hochs des Dezember-Kontrakts und damit bei 130,27 und 130,80. Erste Unterstützungen sieht das Haus bei 128,92 und 128,64/68.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 02:15 ET (06:15 GMT)