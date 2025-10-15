DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.305 +0,6%Top 10 Crypto14,96 -2,9%Nas22.673 +0,7%Bitcoin95.297 -2,3%Euro1,1636 +0,2%Öl61,87 -0,7%Gold4.192 +1,2%
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Reparatur nach Kabelschaden in Hamburg bis Donnerstagmorgen

15.10.25 18:19 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Reparaturarbeiten nach dem Kabelschaden bei Bauarbeiten zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Hamburg-Altona sollen bis mindestens Donnerstagmorgen andauern. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Somit könnte eine Bahnreise im Fern- und Regionalverkehr nach oder ab Hamburg-Hauptbahnhof noch einige Stunden lang beeinträchtigt sein.

Züge des Fernverkehrs wenden demnach teilweise vorzeitig in Hamburg-Harburg. Bahnreisende werden gebeten, sich vor Antritt der Fahrt im Internet oder im DB-Navigator zu informieren. Seit dem Nachmittag kommt es wegen des Kabelschadens zu Einschränkungen am Hamburger Hauptbahnhof./mni/DP/jha