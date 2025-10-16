Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Nachmittag

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 104,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 104,00 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,60 EUR ab. Mit einem Wert von 105,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 684.454 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 110,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 6,30 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,69 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 199,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,559 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,75 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

