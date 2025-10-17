Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 101,60 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 101,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 101,25 EUR. Bei 101,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 108.046 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 110,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,69 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 65,86 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,559 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie.

