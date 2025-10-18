So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,72 Prozent auf 107.239,76 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 106.469,55 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 14,86 EUR beträgt die Performance seit Auflage 61,2 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (90,10 US-Dollar) geht es um 1,44 Prozent auf 91,40 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ethereum-Kurs um 1,85 Prozent auf 3.903,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.832,33 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (470,02 US-Dollar) geht es um 1,51 Prozent auf 477,11 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 2,94 Prozent auf 2,363 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,295 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Dash-Kurs um 4,94 Prozent auf 45,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 43,34 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,71 Prozent auf 296,52 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 291,55 US-Dollar.

Daneben wertet NEO um 09:40 auf. Es geht 1,01 Prozent auf 5,071 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 5,020 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1380 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:41 auf 0,1413 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,6249 US-Dollar) geht es um 1,50 Prozent auf 0,6343 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3148 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3087 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0012 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0012 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0059 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0057 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.