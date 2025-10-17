Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 102,80 EUR ab.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 102,80 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,92 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,95 EUR. Zuletzt wechselten 998.834 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 110,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 7,54 Prozent zulegen. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 34,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,559 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 86,50 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Aktienempfehlung Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

Siemens Energy-Aktie dennoch schwach: RBC Capital Markets vergibt Outperform