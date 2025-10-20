Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Mittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 102,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 102,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 103,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 307.611 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 110,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,75 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,559 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 18.11.2025 gerechnet. Siemens Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

