Aktienkurs aktuell

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Montagnachmittag Boden gut

20.10.25 16:08 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Montagnachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 101,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
102,25 EUR 0,35 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 101,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 104,05 EUR. Bei 103,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 612.660 Stück.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,44 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,559 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,50 EUR an.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 18.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

