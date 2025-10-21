Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Nachmittag

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 98,80 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 98,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 98,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 648.942 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 110,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,89 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 34,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 64,88 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,559 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,80 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen.

