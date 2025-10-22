Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 100,20 EUR.
Um 11:47 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 100,20 EUR nach oben. Bei 101,25 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 99,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 280.314 Siemens Energy-Aktien.
Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,33 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 34,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2024). Abschläge von 65,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,559 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 85,88 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
