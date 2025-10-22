Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova
Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwoch im Tagesverlauf auch bei den Anlegern von Siemens Energy gut angekommen.
Werte in diesem Artikel
Bis zur Mittagszeit nur moderat im Plus liegend, zog der Kurs des Elektrotechnik-Konzerns am Nachmittag deutlicher aufwärts. Zuletzt notierte die Siemens Energy-Aktie zeitweise 2,94 Prozent höher bei 102,40 Euro. Damit setzten sich die Aktien an die DAX-Spitze. Trotz seiner positiven Resultate GE Vernova notieren Anteilsscheine des US-Konkurrenten an der NYSE zeitweise 0,06 Prozent im Minus bei 583,95 US-Dollar.
Laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz unterstreichen die Auftragseingänge von GE Vernova eine starke zugrundeliegende Nachfrage. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist. Strouse zufolge übertraf GE Vernova auch die Umsatz- und Margenerwartungen. Er wies außerdem auf die Übernahme der restlichen Anteile am Transformatorenhersteller Prolec GE hin, die das Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren nachhaltiger machen sollte.
/tih/mis
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Weitere GE Vernova News
Bildquellen: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
