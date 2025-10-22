DAX24.250 -0,3%Est505.668 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,86 -4,1%Nas22.956 ±0,0%Bitcoin93.432 -0,2%Euro1,1594 -0,1%Öl62,70 +1,7%Gold4.077 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 TeamViewer A2YN90 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 adidas A1EWWW HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street startet stabil -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- TKMS, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova
Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Starke Ergebnisse

Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova

22.10.25 15:44 Uhr
GE Vernova liefert: Siemens Energy-Aktie zieht im Sog des US-Wettbewerbers an | finanzen.net

Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwoch im Tagesverlauf auch bei den Anlegern von Siemens Energy gut angekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Vernova
515,00 EUR 6,00 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
102,15 EUR 2,75 EUR 2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bis zur Mittagszeit nur moderat im Plus liegend, zog der Kurs des Elektrotechnik-Konzerns am Nachmittag deutlicher aufwärts. Zuletzt notierte die Siemens Energy-Aktie zeitweise 2,94 Prozent höher bei 102,40 Euro. Damit setzten sich die Aktien an die DAX-Spitze. Trotz seiner positiven Resultate GE Vernova notieren Anteilsscheine des US-Konkurrenten an der NYSE zeitweise 0,06 Prozent im Minus bei 583,95 US-Dollar.

Wer­bung

Laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz unterstreichen die Auftragseingänge von GE Vernova eine starke zugrundeliegende Nachfrage. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist. Strouse zufolge übertraf GE Vernova auch die Umsatz- und Margenerwartungen. Er wies außerdem auf die Übernahme der restlichen Anteile am Transformatorenhersteller Prolec GE hin, die das Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren nachhaltiger machen sollte.

/tih/mis

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Übrigens: GE Vernova und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Vernova

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Vernova

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
12:01Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:01Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen