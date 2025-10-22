Starke Ergebnisse

Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova

22.10.25 15:44 Uhr

Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwoch im Tagesverlauf auch bei den Anlegern von Siemens Energy gut angekommen.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Bis zur Mittagszeit nur moderat im Plus liegend, zog der Kurs des Elektrotechnik-Konzerns am Nachmittag deutlicher aufwärts. Zuletzt notierte die Siemens Energy-Aktie zeitweise 2,94 Prozent höher bei 102,40 Euro. Damit setzten sich die Aktien an die DAX-Spitze. Trotz seiner positiven Resultate GE Vernova notieren Anteilsscheine des US-Konkurrenten an der NYSE zeitweise 0,06 Prozent im Minus bei 583,95 US-Dollar. Wer­bung Wer­bung Laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz unterstreichen die Auftragseingänge von GE Vernova eine starke zugrundeliegende Nachfrage. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist. Strouse zufolge übertraf GE Vernova auch die Umsatz- und Margenerwartungen. Er wies außerdem auf die Übernahme der restlichen Anteile am Transformatorenhersteller Prolec GE hin, die das Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren nachhaltiger machen sollte. /tih/mis FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Übrigens: GE Vernova und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Vernova Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Vernova Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG