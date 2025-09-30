DAX 23.974 +0,4%ESt50 5.546 +0,3%Top 10 Crypto 16,09 +1,5%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 99.259 +2,2%Euro 1,1720 -0,1%Öl 65,89 -1,7%Gold 3.889 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Top News
Amazon-Aktie schwächer: Handelsgigant will mit hilfreicher KI zu Hause punkten Amazon-Aktie schwächer: Handelsgigant will mit hilfreicher KI zu Hause punkten
DAX zeigt sich zum Start ins Schlussquartal volatil - US-Shutdown im Fokus DAX zeigt sich zum Start ins Schlussquartal volatil - US-Shutdown im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordea Bank Abp Registered Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
13,86 EUR -0,15 EUR -1,07 %
STU
13,98 EUR -0,28 EUR -1,93 %
HEX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 49,11 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2N6F4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI4000297767

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NBNKF

Goldman Sachs Group Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

12:16 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
13,86 EUR -0,15 EUR -1,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,25 auf 15,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Dienstag an aktuelle Trends und Zinsprognosen an. Der Fokus werde sich am Kapitalmarkttag am 5. November auf die neue Strategie der Bank richten, deren Highlights aber wohl schon mit dem Quartalsbericht veröffentlicht werden dürften./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,98 €		 Abst. Kursziel*:
7,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,26%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

12:16 Nordea Bank Abp Registered Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
23.09.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu CANCOM SE

finanzen.net Investmentbeispiel TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag im Minusbereich
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Aufschlag
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX steigt nachmittags
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags fester
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Plus
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Mittag
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Correction of a release from 17/09/2025, 18:00 CET/CEST - CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: CANCOM SE: CANCOM decides on share buyback
EQS Group EQS-News: CANCOM SE publishes half-year report for 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Correction of a release from 31/07/2025, 18:25 CET/CEST - CANCOM SE publishes preliminary figures for the first half of 2025 and adjusts its forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: CANCOM SE publishes preliminary figures for the first half of 2025 and adjusts its forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
CANCOM SE zu myNews hinzufügen