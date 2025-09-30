Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 49,11 Mrd. EURKGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,25 auf 15,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Dienstag an aktuelle Trends und Zinsprognosen an. Der Fokus werde sich am Kapitalmarkttag am 5. November auf die neue Strategie der Bank richten, deren Highlights aber wohl schon mit dem Quartalsbericht veröffentlicht werden dürften./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,98 €
|Abst. Kursziel*:
7,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,26%
|
Analyst Name:
Sofie Peterzens
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|12:16
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:16
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:16
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.04.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.