Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

36,21 EUR +0,42 EUR +1,17 %
STU
35,79 EUR -0,01 EUR -0,03 %
GVIE
Marktkap. 31,59 Mrd. EUR

KGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 36 Euro angehoben. Die Margen stabilisierten sich allmählich, schrieb Sreedhar Mahamkali in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Im US-Geschäft dürfte es für die Supermarktkette bald wieder besser laufen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,79 €		 Abst. Kursziel*:
0,59%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
36,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,58%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

08:01 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
06.10.25 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

finanzen.net Lohnender Ahold Delhaize (Ahold)-Einstieg? EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Analysten sehen bei Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ahold Delhaize auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen
Zacks Zacks.com featured highlights Affiliated Managers, Koninklijke Ahold Delhaize, Noah, Plains GP and Gibraltar Industries
Zacks Zacks.com featured highlights include Nomad Foods, Koninklijke Ahold Delhaize, Upbound Easterly Government Properties and The Gorman-Rupp
