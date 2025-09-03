AXA Aktie
Marktkap. 83,45 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axa von 44,50 auf 45,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit mit einer enorm über dem Branchendurchschnitt liegenden Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR)./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Overweight
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,01 €
|Abst. Kursziel*:
15,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
39,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|13:16
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|11:51
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
