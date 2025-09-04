DAX 23.770 +0,7%ESt50 5.347 +0,4%Top 10 Crypto 15,81 +2,7%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 95.804 +0,8%Euro 1,1671 +0,2%Öl 66,67 -0,3%Gold 3.553 +0,2%
Top News
SAFRAN-Aktie steigt: Verkauf einzelner Geschäftsbereiche möglich SAFRAN-Aktie steigt: Verkauf einzelner Geschäftsbereiche möglich
Wochenausklang an der Börse: DAX nimmt vor US-Arbeitsmarktbericht wieder Anlauf auf 24.000er-Marke Wochenausklang an der Börse: DAX nimmt vor US-Arbeitsmarktbericht wieder Anlauf auf 24.000er-Marke
LAIQON Aktie

LAIQON Aktien-Sparplan
4,54 EUR -0,03 EUR -0,66 %
STU
Marktkap. 88,06 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A12UP2

ISIN DE000A12UP29

SMC Research

LAIQON Kaufen

08:39 Uhr
LAIQON Kaufen
LAIQON AG
4,54 EUR -0,03 EUR -0,66%
Nach Darstellung von SMC-Research hat LAIQON mit weiterem Wachstum und einer großen Übernahme die operative Gewinnschwelle (auf Als-ob-Basis) überschritten. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet, dass das Unternehmen seine Ziele in einem positiven Kapitalmarktumfeld übertreffen wird, und sieht ein Verdopplungspotenzial für die Aktie.

Mehrere Jahre lang habe LAIQON laut SMC-Research eine intensive Aufbauarbeit geleistet und die Assets under Management von etwas mehr als 1 Mrd. Euro 2019 auf aktuell knapp 10 Mrd. Euro vervielfacht. Damit verbunden seien auch hohe Investitionen in Wachstumsprojekte und Übernahmen gewesen, was sich bislang in operativen Verlusten niedergeschlagen habe.

Doch das Bild ändere sich gerade, im ersten Halbjahr habe das Unternehmen den Umsatz (inkl. Forschungszuschüssen) um 13,8 Prozent auf 17,6 Mio. Euro steigern und das EBITDA von -2,95 auf -0,82 Mio. Euro verbessern können. Rechne man die im Juli akquirierten MainFirst-Aktivitäten auf Als-ob-Basis mit ein, ergebe sich ein Umsatz von 24,9 Mio. Euro (+60,7 Prozent) und ein EBITDA von rund 1,4 Mio. Euro. Damit habe das Unternehmen die operative Gewinnschwelle klar überschritten.

Dieser positive Trend solle sich in den nächsten Jahren dank einer Vertriebsintensivierung und großer Wachstumsprojekte mit hoher Dynamik fortsetzen. Noch im laufenden Jahr werde das Unternehmen bspw. mit einem Partner den ersten KI-gesteuerten ETF herausbringen.

Das Management erwarte schon für das nächste Jahr bei einem Umsatz von 53 bis 58 Mio. Euro ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Mio. Euro. 2028 sollen dann, bei Assets under Management von mehr als 15 Mrd. Euro, Erlöse über 82 Mio. Euro sowie ein EBITDA von über 27 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Die Analysten sehen sehr gute Grundlagen für diese Guidance, sie seien sogar in ihren bisherigen Schätzungen – nach der großen Übernahme im Juli – noch etwas optimistischer gewesen. Das haben sie jetzt korrigiert, aber sie trauen dem Unternehmen in einem positiven Kapitalmarktumfeld immer noch ein Übertreffen der Ziele zu.

 

Das komme in ihrem Kursziel zum Ausdruck, das trotz einer moderaten Reduktion mit 10,20 Euro auch nach der jüngsten Kurserholung noch weit über dem aktuellen Kurs liege und ein Verdopplungspotenzial signalisiere. Bei LAIQON weise alles in die richtige Richtung, die Analysten bekräftigen ihre Einschätzung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.09.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 04.09.2025 um 18:05 Uhr fertiggestellt und am 05.09.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-05-SMC-Update-LAIQON_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LAIQON Kaufen

Unternehmen:
LAIQON AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
4,56 €		 Abst. Kursziel*:
123,68%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
4,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
124,67%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LAIQON AG

08:39 LAIQON Kaufen SMC Research
14.07.25 LAIQON Kaufen SMC Research
10.04.25 LAIQON Kaufen SMC Research
12.03.25 LAIQON Kaufen SMC Research
05.12.24 LAIQON Kaufen SMC Research
mehr Analysen

