RWE Aktie
Marktkap. 24,64 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Energiekonzern setze auf mehr Klarheit in der deutschen Energiepolitik, schrieb Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit einem Manager des Unternehmens./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Outperform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
34,73 €
|Abst. Kursziel*:
26,69%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
34,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,87%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|08:21
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research