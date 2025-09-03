DAX 23.827 +0,2%ESt50 5.362 +0,3%Top 10 Crypto 15,89 +3,2%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 96.736 +1,8%Euro 1,1676 +0,2%Öl 66,68 -0,3%Gold 3.548 +0,0%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX etwas fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Sixt Aktie

84,00 EUR +3,50 EUR +4,35 %
STU
Marktkap. 3,49 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

UBS AG

Sixt SE St Buy

09:11 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
84,00 EUR 3,50 EUR 4,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung. Zudem steigerten die Bayern in den USA ihre Marktanteile. Die Bewertung der Aktien liege im historischen Vergleich am unteren Rand./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,60 €		 Abst. Kursziel*:
26,55%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
84,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,43%
Analyst Name:
Zehua Jiang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

09:11 Sixt Buy UBS AG
28.08.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Sixt Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

