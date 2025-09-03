Sixt Aktie
Marktkap. 3,49 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung. Zudem steigerten die Bayern in den USA ihre Marktanteile. Die Bewertung der Aktien liege im historischen Vergleich am unteren Rand./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,60 €
|Abst. Kursziel*:
26,55%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
84,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,43%
|
Analyst Name:
Zehua Jiang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
