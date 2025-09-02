DAX 23.770 +0,7%ESt50 5.347 +0,4%Top 10 Crypto 15,39 -2,3%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 94.595 -1,3%Euro 1,1651 -0,1%Öl 66,83 -0,8%Gold 3.550 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen fest - S&P 500 mit Rekord -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie nach Rekord stabil: Datenschützer in Frankreich und den USA strafen den Techriesen ab Alphabet-Aktie nach Rekord stabil: Datenschützer in Frankreich und den USA strafen den Techriesen ab
HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger
Profil

Iberdrola SA Aktie

15,72 EUR -0,09 EUR -0,57 %
STU
15,75 EUR -0,01 EUR -0,03 %
GVIE
Marktkap. 102,46 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

RBC Capital Markets

Iberdrola SA Sector Perform

21:56 Uhr
Iberdrola SA Sector Perform
Iberdrola SA
15,72 EUR -0,09 EUR -0,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Treffen mit dem Finanzchef Jose Sainz Armada auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Strategisch richte sich der Energieversorger stärker auf das Netzgeschäft aus, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
16,70 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,74 €		 Abst. Kursziel*:
6,07%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
15,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,27%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

21:56 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.25 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.25 Iberdrola SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.25 Iberdrola SA Buy UBS AG
mehr Analysen

