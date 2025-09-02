Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 102,46 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Treffen mit dem Finanzchef Jose Sainz Armada auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Strategisch richte sich der Energieversorger stärker auf das Netzgeschäft aus, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
16,70 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,74 €
|Abst. Kursziel*:
6,07%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
15,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,27%
|
Analyst Name:
Fernando Garcia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
