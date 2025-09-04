DAX 23.829 +0,2%ESt50 5.358 +0,2%Top 10 Crypto 15,85 +3,0%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 96.569 +1,6%Euro 1,1676 +0,2%Öl 66,81 -0,1%Gold 3.548 +0,0%
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Hot Stocks heute: Broadcom und NVIDIA - Insiderkäufe bei CTS Eventim - Chancen bei Moderna und STO
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der US-Konzern sei gut aufgestellt für eine anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung, schrieb Michael Lasser in seinem Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Management./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 100,93		 Abst. Kursziel*:
8,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 100,74		 Abst. Kursziel aktuell:
9,19%
Analyst Name:
Michael Lasser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 113,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

22.08.25 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Walmart Kaufen DZ BANK
22.08.25 Walmart Buy UBS AG
22.08.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
22.08.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

